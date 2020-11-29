Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye cevap: Algı değil olgu

Fenerbahçe ile derbi öncesinde bir sosyal medya kapışmasına imza atan Beşiktaş, 4-3 kazanılan derbi sonrasında ise ezeli rakibine yine imalı bir paylaşımla cevap verdi.

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Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında sosyal medyada da 'paylaşım savaşları' başlamıştı. Siyah-beyazlılar, önceki maçlarda verilmeyen penaltılarını ima ederek, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe cephesinden de kısa süre içerisinde rakibine cevap gelmişti. Sarı-lacivertliler ,yaptığı paylaşımda, "Algı; maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" ifadeleri kullanmıştı.

"Algı değil olgu"

Maçın Beşiktaş lehine tamamlanmasının ardından ise Beşiktaş, son sözü söylemek için yeniden sahneye çıktı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 'algı' paylaşımına atıfta bulunarak, "Algı değil olgu" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.