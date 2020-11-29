BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  AK PARTİ

Koronavirüse yakalanmıştı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki taburcu oldu

KAYSERİ Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi.

Abone ol

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 26 Kasım'da Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan AK Parti Milletvekili Mehmet Özhaseki, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanları ile hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Bugün itibariyle Covid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi’nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık. Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden, hemşiresine, hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yoğun bakımdaydı! Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Son dakika CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma! Skandal 'ordu satıldı' sözleri
Batman'da en küçük hasta koronavirüse yenik düştü! Herkesi üzüntüye boğdu
Ankara'da resmi anaokulu ve anasınıfları hakkında 'uzaktan eğitim' kararı
Antalya'da eşi terk edince çılgına döndü! Evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
Karaman'da dehşet verici olay! Kafasını kek makinesine kaptıran işçi öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da korkunç olay! Kayınpeder, torunlarının gözü önünde hem gelinini hem kendini vurdu
Erzurumspor ile Antalyaspor maçında kazanan olmadı
Cem Yılmaz'a açtığı davalarla biliniyordu! Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüse yakalandı
Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu
Adıyaman'da vakalar patladı! 1 günde 135 adres karantinaya alındı
2021 pasaport harç ücretleri 1 yıllık pasaport harcı kaç para oldu?
Yorumlar