Erzurumspor ile Antalyaspor maçında kazanan olmadı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Erzurumspor 29. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle öne geçerken Antalyaspor'da Veysel Sarı 60. dakikada maça eşitliği getirdi. 53'te Ersan Adem'in yerine oyuna daihl olan Gökdeniz Bayrakdar, 65'te Antalyaspor'u üstünlüğe taşıdı. 85'te Ricardo Gomes skoru belirledi.

Son dakikalarda ilginç anlar

Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ferhat'ın sektirdiği topa arka direkte Mina kafayı vurdu. Naldo'nun elinden seken topu kale önünde Ricardo Gomes tamamladı ancak pozisyon bitince ofsayt bayrağı kalktı. İlk pozisyonda Mina ofsaytta mı, devamında top Naldo'nun eline çarptı mı, topu tamamlayan Ricardo Gomes ofsaytta mı? Tüm bunlar VAR tarafından incelendi.

Hakem Ali Şansalan golün geçerli olduğunu belirledi. Erzurumspor, Ricardo Gomes'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. VAR incelemesi sırasında Naldo'nun kaleye doğru giden topu eliyle engellemeye çalıştığını da tespit eden Ali Şansalan, Brezilyalı oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 9 puana yükselirken, galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Antalyaspor 10 puana ulaştı ve 3 puan hasreti de 7 maça ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.