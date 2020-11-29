ABD'deki esrarengiz olay dünyayı şaşkına çevirdi! Görülmesiyle kaybolması bir oldu

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok kimliği belirsiz kişilerce kaldırılması ikinci kez paniğe neden oldu.

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ABD’nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırmıştı. Gizemli blok esrarengiz bir şekilde kayboldu.Utah eyaleti Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ‘Monolit’ olarak adlandırılan ve yasadışı olarak yerleştirilen metal bloğun kimliği bilinmeyen kişilerce Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) kamu arazilerinden kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada, metal bloğun BLM tarafından kaldırılmadığı da belirtilirken, “Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık” ifadelerine yer verildi. Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından farkedilmişti.