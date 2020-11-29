Danimarka şokta panik büyüyor! Kedilere sıçradı hepsi öldürüldü

Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Danimarka Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.