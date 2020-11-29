Danimarka şokta panik büyüyor! Kedilere sıçradı hepsi öldürüldü
Dünya genelinde diz çöktüren koronavirüs salgınında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor .Yeni tip koronavirüs rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildi.
Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Danimarka Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.
Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı.
Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi. Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yarattı.
Uzmanlar uyarı üzerine uyarı yaparak dünyanın ikinci bir kaosla daha mücadele etmesinin çok zor olacağının altını çiziyor.