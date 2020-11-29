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RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 'ordu Katar'a satıldı' sözlerine inceleme

RTÜK, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu bildirerek, "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.

Başarır ne demişti?

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır,  Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

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