CHP'nin 'Türk Ordusu satıldı' iddiasına tepki yağıyor! Bu çirkin dili reddediyoruz

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkında söylediği çirkin sözlere tepki yağıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk canlı yayınında sarfettiği "Türk ordusu satıldı" iddiasına tepki yağıyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" diye tepki gösterdi.

İbrahim Kalın: Geçmişte askeri vesayeti arkasına alanlar

"Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Ahlak ve seviye yoksunu ifadeler...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" dedi.

Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz.

“Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 29, 2020

"CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor" diyen Ömer Çelik, "Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışarıdan ve içeriden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz" dedi.

Milletimizden de ordumuzdan da özür dilemeli

TSK ile ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyeceklerini belirten Ömer Çelik, "Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz. Kahraman Ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM Üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.