Deva Partisi Lideri Ali Babacan: Alevilerin ve cemevlerinin sorunlarını çözeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunceli İl Kongresi'nde Alevilerin sorunlarına değinip cemevlerine ilişkin tüm taleplerin yerine getireceğini söyledi.

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DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin 1. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu. Babacan, konuşmasının sonlarına doğru, eş zamanlı gerçekleşen Tunceli İl Kongresi'ne bağlandı. Eş zamanlı gerçekleşen Tunceli İl Kongresi'nde Babacan'ın Tunceli'ye Dersim demesi dikkat çekti.

Babacan ayrıca, DEVA Partisi olarak tespit ettikleri Alevilerin sorunlarına da değinerek cemevlerinin ibadethane statüsüne giremediğini anımsatıp bu sorunları çözeceğini açıkladı.

Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'Dersimli dostlarımın...'

“Dersimli dostlarımın huzurunda sesleniyorum. En yakın zamanda Dersim'e geleceğiz, Munzur Gözeleri'nde sizlerle çay içeceğiz. Geçmişte yaşanan olayları çok iyi biliyoruz ve acıları paylaşıyoruz.

Yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın, inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir ortamı oluşturacağız. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz.

Alevi kardeşlerimin birikmiş sorunlarını çözeceğiz