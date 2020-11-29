Barış Murat Yağcı kimdir kaç yaşında Nisa ile kardeşiz demişti

Survivor 2020 yarışmacılarından olan 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı ve 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı'nın öpüşme videosu sansürsüz olarak sosyal medyaya düştü ortalık karıştı. Her fırsatta aşk yok kardeşiz diyen ikili tepkiler sonunda ilişkilerini kabul etti ve sevgiliyiz dedi. İşte Nisa ve Barış'ın olaylı öpüşme videosu ve ilk açıklamaları...

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Survivor 2020'nin en çok konuşulan iki yarışmacısı Nisa ve Barış'ın bugün sosyal medyaya düşen bir videosu olay oldu. Yarışmanın sonlarına doğru iyice yakınlaşan ikili yarışma bittikten sonra sürekli birlikte görüntülenmiş fakat her fırsatta kardeşiz öyle bir şey olamaz açıklaması yapmıştı.

Sürekli birlikte görüntülen ikili hakkında sık sık gizli saklı aşk yaşıyorlar dense de özellikle oyuncu olan Barış, aralarındaki yaş farkına dikkat çekerek o benim kardeşim, biz kardeş gibiyiz diyerek konuyu kapatıyordu.

Aynı evde yaşadıkları da iddia edilen Survivor'da tanışıp sevgili olan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu sosyal medyaya düştü. Kısa sürede yayılan bu videoya binlerce yorum geldi.

Bu görüntülerin ardından Nisa ve Barış ortak bir açıklama yaptı ve sevgili olduklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Peki bu video sonrası aşk yaşadıklarını itiraf eden Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasınbirinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Nisa Bölükbaşı kimdir: Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.