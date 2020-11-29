Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı! Aniden diş dökülmesi

ABD'de koronavirüsün neden olduğu yeni bir belirti daha tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre uzmanlar, halihazırda diş problemleri olan kişilerin koronavirüs ile karşılaştıklarında durumlarının ağırlaşabileceğini, hastaların diş kaybı yaşayabileceğini söyledi.

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Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı. Uzmanlar, diş kaybının corona virüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bazı Covid-19 geçirmiş hastalarda diş etinde gevşeyen dişlerin kanamadan düştüğünü söyledi. Bir diğer Covid-19 geçirmiş hasta grubunun ise diş etlerinde hassaslaşma, dişlerde grileşme veya dişlerde kırılma şikayetleri yaşadığı iddia edildi.

Corona virüse yakalandı, dişi döküldü

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, New York, Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığını belirterek, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan veya acı olmadan dişinin düştüğünü söyledi.

Corona virüsün dolaşım sistemi üzerindeki etkilerinden muzdarip olan hastalar da diş kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Uzmanlar, Covid-19'un tek başına diş semptomlarına neden olabileceğinden şüphelendiğini vurguladı.

"Dişlerin yuvalarından düşmesi nadirdir"

Utah Üniversitesi'nde periodontist olan Dr. David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" dedi.

Uzmanlar, koronavirüsün (Covid-19) bir sonucu olarak mevcut diş problemlerinin daha da kötüleşebileceğini, özellikle de hastalar akut enfeksiyonlardan kurtuldukça uzun vadeli etkileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Bazı uzmanlar, doktorların ve diş hekimlerinin bu tür olasılıklara açık olması gerektiğini söyledi.

Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, "Şimdi, hastaların Covid'den iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen engelleyici semptomların bazılarını incelemeye başlıyoruz" dedi.

Normal ve sağlıklı dişleri olan 12 yaşındaki çocukda da diş kaybı meydana geldi

Diş kaybı yaşayan Khemili, dişini kaybettiği gün Covid-19'u yaşayan kişilerin açtığı bir Facebook sayfasını ziyaret etti ve sayfanın kurucusu Diana Berrent'in, hafif bir Covid-19 vakası geçirdikten aylar sonra, 12 yaşındaki oğlunun yetişkin dişlerinden birini kaybettiğini bildirdiğini gördü. Ortodontistine göre Khemili'nin aksine, Berrent’in oğlunun altta yatan hastalığı olmayan normal ve sağlıklı dişleri vardı.

Facebook grubundaki diğer kişiler de kanamadan düşen dişleri hakkında paylaşımda bulundu. Bir kadın, dondurma yerken dişini kaybettiğini, Eileen Luciano da diş ipi kullanırken kasım ayının başlarında bir üst azı dişinin düştüğünü kaydetti.

Luciano, "Dişlerimin döküleceği, düşündüğüm en son şeydi" dedi.