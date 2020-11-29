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Dışişleri Bakanlığı'ndan İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesine kınama

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İranlı gazetecinin suikast sonucu öldürülmesine dair kınama mesajı yayımladı. Mesajda İran hükümeti ve öldürülen Muhsin Fahrizade'nin yakınlarına başsağlığı dilendi. Bakanlık tarafından 'tüm taraflar sağduyuya' davet edildi. İran hükumeti saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."

Ne olmuştu?

İran’ın nükleer programının mimarlarından olduğu söylenen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin uğradığı bir suikast sonucu öldüğü bildirilmişti. İran Dışişleri Bakanı, suikastten İsrail’i sorumlu tuttuklarını açıklamıştı. İran medyası, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin Tahran’ın doğusundaki Abserd adlı ilçesinde silahlı saldırıya uğradığını ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurdu. Fahrizade’nin ölümünü doğrulayan yetkililer, suikasti gerçekleştiren saldırganların da öldürüldüğünü teyit etti.

Suikastte İsrail’in parmağı olduğuna ilişkin ellerinde “ciddi kanıtlar” olduğunu söyleyen Zarif, suikasti gerçekleştirenleri de “terörist” olarak nitelendirdi. Savunma Bakanlığı da açıklamasında Fahrizade’ye “silahlı teröristlerin” saldırı düzenlediğini kaydetti.
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