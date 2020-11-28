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Bursa'da kısıtlama saatlerinde alkol alıp ormanda kayboldu 'Yasak kimin umrunda'

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kısıtlamaya aldırış etmeden ormanda alkol alan şahıs kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonrası bulunan şahıs, kendisine sorulan soruya 'Yasak kimin umurunda' yanıtını verdi.

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Olay, Uludağ'ın eteklerinde merkez Osmangazi ilçesi Maksem Gökdere Boğazı'nda ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen Nevzat G. (58), Maksem Deresi’nin kenarında alkol almaya başladı. Bir süre ormanlık alanda yürüyen Nevzat G., alkolün de etkisiyle kaybolarak polis ekiplerinden yardım istedi.

Nevzat G. polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Nevzat G.'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, yere düşmesi kameralar tarafından görüntülendi.

Nevzat G., "sokağa çıkma yasağını bilmiyor musun, neden sokağa çıktın" diye soran ekiplere, "Ah be kardeşim. Benim oğlum 13 yıl hapis cezası aldı. Pazartesi cezaevine girecek. Yasak kimin umurunda" diye konuştu.

Cezai işlem uygulandı

Vücudunda kesikler oluşan Nevzat G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Nevzat G.'ya "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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