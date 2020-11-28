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Medipol Başakşehir'e büyük yara! Denizlispor'dan mucize geri dönüş!

Medipol Başakşehir-Denizlispor karşılaşması bol gollü geçti. 3-0 geriye düşmesine rağmen üç gol bulan Denizlispor, mucize bir dönüş yaptı. 90'dan sonra gelen iki gol Başakşehir'i yıktı. Mücadele 3-3'lük skorla son buldu.

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Süper Lig’de en son Beşiktaş karşısında yenilgi alan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu haftayı da kayıpla geçti… Ligdeki 10’uncu hafta heyecanında Denizlispor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na konuk oldu. 16’da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Maç hızlı başladı. Başakşehir, henüz 11’inci dakikada Gulbrandsen’in golüyle öne geçti. (1-0)

Golden çok geçmeden Gulbrandsen bir kez daha sahneye çıktı. 22’nci dakikada Başakşehir, farkı ikiye yükseltti. (2-0) İlk yarının geriye kalan diliminde başka gol sesi çıkmazken tek kartı konuk takımdan Tiago Lopes gördü. İkinci yarının başlamasıyla Başakşehir gollerine yenisini ekledi. 59’da Demba Ba’nın kaydettiği golle son şampiyon durumu 3-0’a getirdi. 62’de bu kez golü bulan Denizlispor oldu. Özer Özdemir fileleri havalandıran isim oldu. Mücadelenin son dakikasında gelen Rodallega’nın golü Denizlispor’u umutlandırdı. Hemen arkasında çalan penaltı düdüğü mücadelenin 3-3 bitmesine neden oldu. Penaltıda topun başına geçen Radoslaw Murawski, kaleci Volkan'ı avladı.

Ligin 11’inci haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Denizlispor’u ise evinde bir başka zorlu maç bekliyor, Fenerbahçe karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

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