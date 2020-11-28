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Özer Çiller hastaneye kaldırıldı

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in gece yarısı fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Eski Başbakan Tansu Çiller'in 83 yaşındaki eşi Özer Çiller, gece yarısı bir anda rahatsızlandı.

İlerleyen yaşı nedeniyle bazı sağlık sorunlarının olduğu bilinen Özer Çiller, acilen İstanbul'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Doktorların ilk müdahaleyi hemen yaptığı Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu ilk gelen bilgiler arasında.

ÖZER ÇİLLER KİMDİR
21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi.

Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti.

Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

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