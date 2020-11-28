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42 ilde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 42 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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