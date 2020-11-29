2021'de kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 motorlu taşıt vergisi oranları
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), 2021 yılı için artış oranı belli oldu. MTV tutarları yeni yılda yüzde 9,11 oranında artacak. 2021'de kim ne kadar ödeyecek? işte 2021 motorlu taşıt vergisi oranları...
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Yeni orana göre oluşan şartlarda hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? Tüm detayları sizler için derledik.
1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51.800 lirayı aşanların ödediği 1.678 liralık MTV, 56.519 lirayı aşan araçlar için 1.831 liraya çıkacak. Bu yılki vergisiz fiyatı 90.800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV ise 3.881 lira olacak.
Vergi hesaplaması
Motorlu taşıtlar için hesaplama yapılırken iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV tutarı hesaplanıyor. 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yöntemi uygulanıyor.
2019 yılında taşıtlardaki değer 46.300 liranın altındakiler, 81. 100 lirayı aşmayanlar ve 81.100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51.800 lirayı aşmayanlar, 90.800 lirayı aşmayanlar ve 90.800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi.