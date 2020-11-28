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Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Şayir Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Şayir, yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi. 

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Şayir, "Doktorlarımızın tavsiyelerine uyup bir an önce sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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