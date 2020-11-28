MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.