CHP kulislerinde konuşuluyor 25 il yönetiminin bileti kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki bazı il yönetimlerinden rahatsız olduğu ve 25 il yönetimini görevden alacağı iddia edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçen perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi (PM) üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Videokonferans yoluyla yapılan toplantıda ana gündem maddesi partinin çalışmaları oldu.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre; son süreçlerdeki kimi anketlerde CHP oylarında görülen kısmi düşüşü, kimi örgütlerin yeterince çalışmamasına bağladığı belirtilen Kılıçdaroğlu'nun bu rahatsızlığını PM toplantısında da dile getirdiği öğrenildi.

Dedikodu yapanlar, dert dinlemeyen ve anlatamayanlar gidecek

Kılıçdaroğlu, PM üyelerine yaptığı konuşmada partinin derdini halka iyi anlatamayan, CHP'nin klasik seçmen kitlesi dışındaki kesimlere ulaşması için çaba göstermeyen, bu kesimlerle çatışmacı bir dil kullanan, son olarak parti içi seçim süreci bitmesine rağmen dedikoduların önlemediği örgütlerin görevden alınacağı işaretini verdiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun hangi il başkanlarının görevden alınacağını PM toplantısında söylememesine karşın bu yılın başlarında CHP Diyarbakır tarihinde seçilen ilk kadın başkan olan Gönül Özer'in adını anarak çalışmalarını övdüğü ve onu örnek gösterdiği de öğrenildi.

Öğretmenlerle ilgili tepki çeken sözlerinin arkasında durdu

"İktidara oy veren öğretmene öğretmen demem" sözünün arkasında

PM toplantısında kimi çevrelerde eleştiri konusu olan Kılıçdaroğlu'nun "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem" sözleri de gündeme geldi.

Suç örgütü lideri suçlaması nedeniyle ceza alan ve çıkartılan afla serbest bırakılan Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri de gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, Çakıcı'nın tehditlerini duyunca sadece gülümsediğini ve ciddiye almadığını söylerken söz alan PM üyeleri, meselenin bir mafya olayı olmadığını, olanların Ak Parti ve MHP ittifakının yol açtığı yeni devlet düzenin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Parti kulislerinde 25 il yönetimi görevden alınacak iddiası

PM toplantısının ardından önümüzdeki günlerde CHP örgütlerinde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Parti içi kulislerde konuşulanlara göre toplamda 11'i doğu, 14'ü batıda olmak üzere 25 il yönetimi görevden alınacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden alacağı doğu illeri başkanlarından bazılarının zaten batı illerinde yaşadıkları da iddia edildi.