Yılın en iyilerine Medya Oscarları veriliyor! Ödülleri Erdoğan'ın elinden alacaklar

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları bu yıl da sahiplerini buluyor. Ödüller 16 aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

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1978 yılında kurulan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği geçtiğimiz yılın en iyi isimlerini ve yapımlarını ödüllendirdi. Türkiye’nin en prestijli ödülü olan Medya Oscarları ekranların en başarılı ve kaliteli yapımlarına verild.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin büyük titizlikle verildiğini belirterek kadın gazetecilerin ödül almasından ayrıca büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ödülleri Erdoğan’ın elinden alacaklar

Ekranların ve radyoların en başarılı ve kaliteli yapımlarının ve yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları 16 Aralık’ta sahiplerini bulacak. En başarılı isimler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacaklar.

"Yarısından fazlasını kadın gazeteciler oluşturuyor"

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, geleneksel hale gelen ödüllerin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle tespit edildiğini söyledi. Bursalı, RTGD’nin daima kendi alanında fark yaratan, kalitesinden ödün vermeyen ve Türkiye’nin saygısını kazanmış isimlere ödül verdiğini belirterek, “RTGD Yönetim Kurulu’nun yarısından fazlasını kadın gazeteciler oluşturuyor. Bu anlamda hala Türkiye’de tek derneğiz. Ödül alanları yürekten kutluyorum. Kadın gazetecilerin ödül almasından ise ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Onların kız çocuklarına ve genç kızlara çok iyi örnekler olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Güzel Türkçe, çevre ve duayenlere ödül

RTGD bu yıl da radyo ve televizyonun duayen isimlerini de ödüllendirdi. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü’de program yapan Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu. Halk müziğinin sevilen ismi Özbek, Türküler Neyi Söyler Programı ile Medya Oscarı ödülünü aldı.

En iyi radyo ise köklü bir kuruma Polis Radyosu’na verildi.

Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise NTV ve NTV Radyo’da Türkçe bilgisiyle ile ilgili kısa programlar hazırlayan usta isim Levent Dönmez’e gitti.

CNN Türk’te yaptığı başarılı çevre programları ile adını duyuran Güven İslamoğlu da Yılın En İyi Gezi Kültür Programı Oscarını aldı.



Tarafsız bölge, Burak Özçivit ve İmirzalıoğlu ödül aldı

Geçtiğimiz yılın en iyi tartışma programı Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge seçilirken, ekranların beyefendi ismi Kenan İmirzalıoğlu da ATV’de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı.

Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise yine ATV’de Kuruluş Osman dizisi ile Türkiye’nin sevgisini kazanan Burak Özçivit’e verildi.



İşte geçtiğimiz yılın en iyileri (2019 Medya Oscar Ödülleri)



YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK



YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ -

BLOOMBERG HT



YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI

CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER



YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI

SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR



YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI

HERCAİ - ATV

YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI

EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D



YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI

BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV



YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV



YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE EKONOMİDE SABAH - A PARA



YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV



YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI

YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK



YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER



YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI

POLİS RADYOSU



YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI

MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ

YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI

KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR

YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7



CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV RADYO



NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ

ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ

AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ-24 TV