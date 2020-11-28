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CHP'li Vekil Engin Özkoç'tan Erdoğan'a 'çılgın proje' cevabı: İmamoğlu'ndan özür dilemeli

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul için kullandığı 'benim çılgın projem' ifadelerine dikkat çekerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'devlet projesi değil' dediği için hedef alınmasına tepki gösterdi.

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Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kanal İstanbul ile ilgili kullandığı ifadelere dikkat çekerek, soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan özür dilemeye çağırdı.

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre Özkoç, Erdoğan’ın o ifadelerini şöyle değerlendirdi:

"Erdoğan’ın çılgın projesiymiş"

Cumhurbaşkanı ve mafya ittifakının lideri Recep Tayyip Erdoğan, ‘kanal projesi benim çılgın projemdir’ demiş. Daha önce devlet projesi demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, bu bir devlet projesi değil deyince kendisine soruşturma açıldı. Şimdi, kendisi itiraf etti. Kimin projesiymiş? Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesiymiş. Recep Tayyip Erdoğan derhal Ekrem İmamoğlu’ndan özür dilemelidir. Kendisine ve millete bir özür borcu vardır. Çünkü biz onun söylediği yalanları artık takip edemiyoruz.

Ne olmuştu?

Cuma namazından sonra Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nin çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında dün 11 anlaşma imzalandığına dikkati çekerek, şunları söylemişti:

Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var. Önümüzde bizim en büyük proje, benim Çılgın Projem dediğim, Kanal İstanbul Projesi’dir.

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