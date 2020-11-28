BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 30 gözaltı

ADANA’da, vatandaşların kredi kartına olan borçlarını ödeyip, ardından aynı karttan faiziyle parayı çekerek tahsil eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarına olan borçlarını ödeyip, yine aynı karttan faiziyle parayı tahsil eden çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait 26 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 508 bin 480 TL, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 euro para, farklı banka ve kişilere ait 135 kredi kartı, 33 pos cihazı, 6 kaşe, alacakların bulunduğu 24 ajanda, ruhsatsız tabanca, 6 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık
Yerli aşı görüntülendi şimdiye kadar yan etki görülmedi buzdolabında saklanabiliyor
Maradona arkasında 33 milyon sterlin borç bıraktı fakir öldü
Vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yüzde 9.11 oldu
Temel Karamollaoğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum
Mersin'de polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor
Bakan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Yılın en iyi makale ödülü Türkiye’ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum 2020’de
Çukur 105. bölüm fragmanı: 4. sezon 13. bölüm
Yorumlar