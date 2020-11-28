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Uğurcan Çakır'dan transfer sinyali: Türkiye'yi en iyi şekilde gururlandırırız

Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır "Yusuf, yurt dışına transfer yaptı. Hayaliydi. Çok iyi bir performans sergiliyor. O ben, Abduş (Abdülkadir Ömür)... Umarım oraya kim giderse gitsin Türkiye'yi en iyi şekilde gururlandırırız" dedi.

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Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, savaşarak galip geldiklerini söyledi.

Maçı değerlendiren Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır "Futbolda oynaya oynaya tecrübe kazanıyorsunuz. Maç oynamak daha farklı. Size öz güven veriyor. Bugün de burada gol yemeden kazandık. Yeni başlangıçlar sıkıntılı olur. İki haftadır gol yemedik. Hepimiz bir arada savaşarak buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Abdulllah Hoca (Avcı) gelişinin ardından savunmaya önem verdiğini söyledi. Ona göre çalıştık. Taraftarımızın beklentisini biliyoruz. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"Yusuf Yazıcı ile görüşüyor musun?" sorusuna yanıt veren Uğurcan Çakır "Yusuf ile her zaman görüşüyoruz. Trabzonspor alt yapısından beri birlikteydik. Yurt dışına transfer yaptı. Hayaliydi. Çok iyi bir performans sergiliyor. O ben, Abduş (Abdülkadir Ömür)... Umarım oraya kim giderse gitsin Türkiye'yi en iyi şekilde gururlandırırız" yanıtını verdi.

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