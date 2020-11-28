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Karantinadaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Kırklareli’de korona virüs nedeniyle karantinada bulunan köye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

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Lüleburgaz İlçesine bağlı Sakızköy Köyünde, uygulanan karantina dolayısıyla icra edilen devriye faaliyetinde, M.E. ve H.D. isimli şahısların pazarlama işi yaptıkları ve karantina bölgesine gizlice girmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

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