Fahrettin Koca'dan 5 il için dikkat çeken uyarı: Vakalar yüzde 100 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. pic.twitter.com/T1C3wrgn1i — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2020

''Her ihmal virüse bir davetiye çıkarmaktır''

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise ''DÜĞÜNLER gibi büyük kalabalıklar, katılan herkesin sağlığı için büyük bir tehdittir. Her ihmal virüse bir davetiye çıkarmaktır.'' ifadelerini kullandı.

Kontrollü Sosyal Hayat'ın amacı kurallar dahilinde hayatın normal akışını devam ettirmektir. Ancak artan vaka sayıları bu hafta sonu da 20.00-10.00 saatleri arasında kısıtlama uygulamasını zorunlu kıldı. Mecbur değilsek kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim. pic.twitter.com/aiNcB1FOsD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2020

''Evde geçirelim''

Fahrettin Koca, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı; ''Kontrollü Sosyal Hayat'ın amacı kurallar dahilinde hayatın normal akışını devam ettirmektir. Ancak artan vaka sayıları bu hafta sonu da 20.00-10.00 saatleri arasında kısıtlama uygulamasını zorunlu kıldı. Mecbur değilsek kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim.''