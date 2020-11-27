BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,34
ALTIN 448,79
HABER /  SAĞLIK
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Bakan Koca vakada rekor kıran 5 ili açıkladı

ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da vaka sayılarının iki haftada yüzde 100 arttığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile ilişkilerde yakınlaşma sinyalleri
TBMM'de 4 siyasi partiden Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararına tepki
Hong Kong'da koronavirüs testi pozitif çıkanlara 645 dolar verilecek
Serveti dudak uçuklatıyor! Genelev kraliçesinin miras davasını karıştıracak belge ortaya çıktı
Interpol ekipleri Irak'ta yakaladı! PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi
Ordu'da hemşireye velayet şoku: Covid-19'u ülkeye ben yaymadım
ÖNCEKİ HABERLER
Egemen Bağış'tan Joe Biden açıklaması: Taç giyen baş akıllanır
Denizli'de FETÖ'nün sözde Batum imamı yakalandı tabure altından gizli kasa çıktı
Pakistan Çin ve ASEAN ülkeleriyle 'ticaret üçgeni' kurulmasını istiyor
Süper Lig yayıncı kuruluştan kulüplere 200 milyon TL'lik müjde
Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Cinlerin aşık olması durumu nasıldır, aşık cin belirtileri neler?
Yorumlar 2 yorum