Erdoğan TVF Yönetim Kurulu'nu topladı
Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Kurula, Berat Albayrak'ın yerine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu da katılıyor.Abone ol
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.