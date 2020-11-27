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NASA paylaştı görenler şaşkına döndü! Güneş yüzeyinde dev boyutta görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Soho 25 uydusuyla Güneş’in yüzeyindeki dev güneş lekesini görüntüledi.

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Güneş'in Dünya'ya bakan tarafında, en büyüğü Dünya’dan birkaç kat büyüklükte bir grup güneş lekesini görüntülendi. Güneş lekesinin, Güneşin fotosfer katmanında oluşan görece soğuk manyetik anomalilerden oluştuğu belirtildi. Görece soğukluğun, yani parlaklığın sebebinin ise manyetik alanın, fotosferdeki ışınım miktarını azaltmasından kaynaklandığı ifade edildi.

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