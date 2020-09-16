Turgay Başyayla aslen nereli kaç yaşında? Turgay Başyayla kimdir?

Ekranların sevilen ve sempatik sunucusu Turgay Başyayla ekranlara ara verdi ve yeniden müzik hayatına döndü. Özel hayatı ile de merak edilen Turgay Başyayla aslen Zonguldaklı ve 43 yaşında. 2008 yılında Burcu Başyayla ile evli olan Turgay Başyayla'nın 3 tane çocuğu var.

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Uzun süre Show TV'de Lezzet Yolculuğu programını sunan sempatik türkücü sunuculuğu ile de uzun yıllardır göz önünde. 2008 yılından beri Burcu Başyayla ile uzun bir evlilik sürdüren ve aslen Zonguldak doğumlu olan Turgay Başyayla'nın 3 tane çocuğu var. Peki Turgay Başyayla'nın eşi Burcu Başyayla kimdir, çocukları ve biyoğrafisi haberimizde.

Turgay Başyayla kimdir: Özellikle sesiyle ve samimiyetli ile herkesi kendine hayran bırakan ve Turgay Başyayla aslen nereli memleketi neredir? İşte bir dönem oyunculuk ve şarkıcılıkta yapan Turgay Başyayla’nın yaşı ve biyografisi

1976 yılında kömürüyle meşhur Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümü’nü başarılı bir şekilde bitirmiştir.

Hem şarkıcılık hem sunuculuk yapan Turgay 2000 yılında çıkardığı Nazlıcan isimli albümüyle tanınmıştır.

SANAT HAYATI: Turgay Başyayla’nın ilk albümü 200 yılında çıkmıştır. İlk albümü “Nazlıcan” adını taşıyan Turgay Başyayla Türkiye’de pek çok konsere imza attı.

Şarkıcılığın yanı sıra halk oyunları konusunda da eğitim alan Turgay Başyayla Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde halk konseri gerçekleştirmiştir. Bunu geçekleştiren ilk sanatçı olan Turgay Başyayla bir de “Şizofren Aşk” adını taşıyan filmde oyuncu olarak rol almıştır.

2005 yılında “Otel İstanbul” adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı daha sonra “Anne ya da Leyla” adını taşıyan bir filmde oynamıştır. Oyunculuk ve tiyatro konusunda eğitimler alan Turgay Başyayla başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.

ALBÜMLERİ: Turgay Başyayla’nın albümleri arasında; Nazlıcan, Ben Patlarsam Eğer, Öz, Yediveren, Saçlarını Taramışsın, Sisteki Sesler ve Yedi bulunmaktadır. Turgay Başyayla albümleriyle pek çok dinleyiciyi mest etmeyi başarmış bir sanatçıdır.