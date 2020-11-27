Yunanistan Dışişleri'nden küstah 'Türkiye' açıklaması

DOĞU AKDENİZ'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir" görüşünü dile getirdi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bir kez daha AB'nin Türkiye’nin 'hatalı ve kışkırtıcı politikasını' kontrol altına alması çağrısında bulunarak, “Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez” dedi.

"Avrupa (Türkiye’nin) davranışının sınırlarını göstermelidir"

Bloomberg'e konuşan Dendias, "Avrupa (Türkiye’nin) davranışının sınırlarını göstermelidir," diyerek, harekete geçilmemesinin Ankara'ya 'mevcut davranışını herhangi bir kısıtlama olmaksızın devam ettirebileceği' izlenimini verebileceğini söyledi.

"Kimse Yunanistan'dan daha mutlu olmayacak"

Yunan bakan, Ankara'nın uluslararası hukuka uymayı seçmesi halinde "Kimse Yunanistan'dan daha mutlu olmayacak" diye konuştu. Aynı röportajda Dendias, Berlin'e Türkiye'ye silah satışını durdurması yönündeki çağrılarını yineledi.

Elbette Türkiye ile ilişkilerimizde kritik bir dönemdeyiz.Türk eylemlerinin zarar verici olduğunu açıkça dile getirecekler.

Yunan bakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada da, "Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez. Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir. Elbette Türkiye ile ilişkilerimizde kritik bir dönemdeyiz. AB liderlerinin bir karar almaları gerekecek. Bölgedeki Türk eylemlerinin zarar verici olduğunu açıkça dile getirecekler" ifadelerini kullandı.

​Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin 10-11 Aralık'taki zirvesinde Türkiye'ye yaptırımlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.