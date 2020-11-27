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İrfan Buz Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinden ayrıldı

Demirören Haber Ajansı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz dönemi sona erdi. Buz, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

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Sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık." dedi.

İrfan Buz'un açıklamalarının devamında "Kasımpaşa teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim." sözleri yer aldı.

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