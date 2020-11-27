Alaattin Çakıcı'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu''na yeni mektup! Sende beni öldürtecek yürek var mı

"Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni mektup yazdı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na "Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal" diye sordu.

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Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir mektup daha yayınladı. Daha önceki "kazığa oturturum", "deyyus" gibi ifadelerin geçtiği mektupları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik yine ağır ifadeler kullanırken, "Beni öldürtsene. Sende beni öldürtecek yürek var mı?" diye seslenmesi dikkat çekti. Yazım yanlışlarına dokunulmadan Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı 3. mektup şu şekilde:

'Mafya bozuntusu, beş paralık adam" demiş

"FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu Şahsım ile ilgili yine birşeyler zırvalamış. Bu Ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor, Evet Konuşuyor ama Bölücülerin ağzıyla konuşuyor. " Mafya bozuntusu 5 Paralık adam" ifadesini kullanmış.

Ona soruyorum.

Pkk ya, silahlı terör örgütlerine, Batıya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kiliçdaroğlu, Bu Millet Senin Kaç Paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyormusun ? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin. Neden sürekli olarak pkk, silahlı terör örgütlerini ve fetöcüleri savunuyorsun?

Adamlık parayla ölçülmez...

Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD' ne şikayet ediyorsun. Adamlik parayla ölçülmez. Bu millet herşeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun.

Sende beni öldürtecek yürek var mı?

Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, Boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek varmı bay Kemal. Bu zorlu süreçte provakatörlük yapacağına Devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.

Git kendini tedavi ettir

Zaten kardeşin bile söylüyor "AKLİ SAĞLIK SORUNLARI VAR" diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli Devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni islah etsin."