Koronavirüse etkisi araştırılacak 'Colchicine' 2 bin 500 kişi üzerinde denenecek

RECOVERY ismi verilen, ‘rastgele kişilere kontrollü deneme’ şeklinde uygulanan ilaçlara yenisi dahil oldu. Genel olarak gut tedavisinde kullanılan Colchicine isimli ilaç, rastgele seçilen 2 bin 500 koronavirüs hastası üzerinde kontrollü denenecek.

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Bütün dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyon 430 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsün sona ermesi için bilim insanları tüm güçleriyle çalışıyor. Aşı çalışmaları tam gaz sürerken bilim insanları aynı zamanda ilaçlarla da hastaların Covid-19 ile mücadele etmesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Virüs başladığı günden beri birçok ilaç ile tedavi yöntemi denenirken RECOVERY adı verilen ve ‘rastgele kişilere kontrollü deneme’ sistemiyle Covid-19 sebebiyle hastanede olan kişilere ilaç denemeleri yapılıyor.

Rastgele 2 bin 500 kişide 28 gün denenecek

Bugün yapılan açıklamada, genel olarak gut tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilacı Colchicine’in RECOVERY sistemiyle Covid-19 hastaları üzerinde deneneceği açıklandı. Rastgele seçilecek 2 bin 500 kişide denenecek olan ilacın, 28 gün boyunca denenmesi bekleniyor.

İlacın uygulamasında ise uygulanan kişiye ilk dozda bin mikrogram, daha sonra 10 gün boyunca oniki saatte bir 500 mikrogram verilecek. Daha sonra 17 gün boyunca hasta izlenerek koronavirüsün ilerlemesi incelenecek.

Ucuz ve yaygın bulunuyor

Çalışmanın başındaki kişilerden olan Oxford Üniversitesi’nden Profesör Peter Horby, “Colchicine, RECOVERY denemesinde kullanmak için değerli bir ilaç, çünkü fiyatı ucuz ve ilaç yaygın olarak bulunabilir” dedi.

Denemenin başında bulunan bilim adamları, iltihaplanmanın Covid-19 virüsünde önemli bir rol oynadığını ve başka bir anti-enflamatuar ilaç olan Deksametazon'un en ağır hastalarda semptomları azaltabileceğini kanıtladığını söyledi.

DSÖ: Remdesivir'in etkisi yok

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan antiviral olan Remdesivir'in Covid-19 hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.