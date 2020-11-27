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Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'in Menemen ilçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u, geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırdı. Aksoy, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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İçişleri Bakanlığı son dakika açıklamasıyla "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" duyurusu yaptı. CHP'li Aksoy, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."

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