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Galatasaray'da 7 kişi kadroda yok

Galatasaray'da Falcao, Arda, Babel, Omar, Belhanda, Okan ve Saracchi, Çaykur Rizespor maç kadrosuna alınmadı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray'da Falcao, Arda, Babel, Omar, Belhanda, Okan ve Saracchi, Çaykur Rizespor maç kadrosuna alınmadı.

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