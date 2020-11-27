Galatasaray'da 7 kişi kadroda yok
Galatasaray'da Falcao, Arda, Babel, Omar, Belhanda, Okan ve Saracchi, Çaykur Rizespor maç kadrosuna alınmadı.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray'da Falcao, Arda, Babel, Omar, Belhanda, Okan ve Saracchi, Çaykur Rizespor maç kadrosuna alınmadı.
📢 Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz. 💪 👇 #RİZvGS pic.twitter.com/hKOFMI0Ehw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 27, 2020