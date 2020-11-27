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Malatya'da 4. kattan düştü yoğun bakımdan çıkınca şok eden gerçeği anlattı

İhlas Haber Ajansı

MALATYA’da geçtiğimiz eylül ayında bir apartmanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan genç kadının kocası, polise eşinin intihar ettiğini söyledi. Yoğun bakımdan çıkan genç kadının ifadesi ise gerçeği ortaya çıkardı. Kocasının kendisini attığını söyleyen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 Eylül günü yaşanan olayda 24 yaşındaki Firuze Ercan, apartmanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Bu sırada kadının kocası G.E. (33) ise polise verdiği ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürdü.

Bu sırada yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadın kendine gelince gerçek ortaya çıktı. Hastanede polise ifade veren Firuze Ercan, evlerinin tadilatta olması nedeniyle bir süredir bir arkadaşlarının evinde kaldıklarını ve bu nedenle annesine gitmek istediğini söylemesi üzerine 2 yıllık eşi ile tartıştıklarını ve eşinin kendisini darp ederek kolundan tutup balkona savurduğunu ifade etti.

Serbest bırakıldı
Bu sırada yere düşerek yaralandığını söyleyen genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan koca G.E. hakkında çıkarıldığı Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Basit yaralama’ suçundan dava açıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bacağında 3 santimetrelik kısalma
Olaya ilişkin hiçbir kamere kaydı ve tanığın olmaması nedeniyle ölmesi durumunda olayın intihar olarak kapatılacağını söyleyen genç kadının sol bacağı ile yüzümün sol kısmına protez takıldı. Bacağında da 3 santimetrelik kısalma olan kadın, kocasından şikayetçi olduğunu ve boşanma davası açtığını söyledi.

Cinayete teşebbüs
Mahkeme tarafından koruma kararı verilen kadının hastanedeki tedavisi sürerken, mağdur kadının avukatı ise olayın basit yaralama olmadığını söyleyerek cinayete teşebbüs olması nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde açılmasını talep etti.

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