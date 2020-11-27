Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu kimdir yaşı kaç kilosu ve boyu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından biri olan Aleyna Türkoğlu merak ediliyor. İşte 23 yaşında olan Aleyna Türkoğlu hakkında merak edilenler...

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TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın yarışmacıların biri de olan Aleyna Türkoğlu tarzı ve konuşmaları ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Peki Doya Doya Aleyna Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç kilo?

Doya Doya Moda yarışmasına Çanakkale’den dahil olan Aleyna Türkoğlu, 23 yaşında. Üniversite eğitimi nedeniyle Çanakkale’de yaşıyor. Annesi Boşnak babası Bursalı olan genç yarışmacı, Doya Doya Moda’daki iddiasını şu sözlerle ortaya koydu; kendi tarzıma güveniyorum, giydiklerimi kendime yakıştırıyorum ve benimle aynı bedene sahip kadınlara örnek olmak istiyorum.

Doya Doya Moda formatı: Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

Doya Doya Moda Programına Katılım Şartları: TV8 ekranlarında 25 Kasım yayın hayatına başlayacak olan Doya Doya Moda programı diğer moda programlarından çok farklı bir konsept ile seyirciyle buluşuyor. Daha önceki moda programlarında zayıf ve ortalama kilo 55 iken bu sefer işler tam tersi şekilde ilerliyor. Kilosu fazla olanlar ve büyük beden giyenler işte bu program tam da size göre. Doya Doya Moda programına katılım şartları;

18 yaşından büyük olmak,

Büyük beden giymek,

Fazla kiloya sahip olmak.

Sizde şartları sağlıyorsanız, tarzınıza güveniyorsanız ve yarışmaya katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey başvuru formunu doldurmaktır.

Doya Doya Moda Nasıl Başvurulur?

“Kalıpları Yıkmaya Geliyoruz” sloganı ile tanıtım fragmanı yayınlanan Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan programda 7 yarışmacı seçtikleri kıyafetleri jüri üyelerine beğendirmeye çalışacak. Jüri üyeleri puanlaması sonucu her hafta birinci belirlenecek. Her hafta cumartesi akşamı bir yarışmacı elenecek. Seyirciler de SMS oylaması ile yarışmacıları destekleyebilecekler.

Bundan önceki moda konseptli yarışmalarda zayıf insanlar tercih edilirken bu sefer kilolu ve büyük beden ölçülerine sahip olan insanlar yarışacak. Adından da belli olacağı gibi Doya Doya Moda programında yarışmacıların kilo sorununu dert etmeden modayı uygun şekilde giyinmesi sağlanıyor.

Doya Doya Moda programı başvuru formunda sizden farklı açılardan çekilmiş fotoğraf istenmektedir. Başvurunuzun olumlu olabilmesi için fotoğrafların son halinize uygun olması gerekmektedir aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Bunun yanında kişisel bilgilerinizi de doğru yazmanız gerekmektedir. Bilgilerin yanlış olması halinde size ulaşılamayabilir ve başvurunuz olumsuz değerlendirmiş olur.