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Tramvayda gergin anlar! Maske için uyaran kişiye "Neyin peşindesin?" diye bağırdı

 İSTANBUL’da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında gergin anlar yaşandı. Maskesini burnunun altında bulunduran yolcu kendisini uyaran kişiye sinirlendi bu kişinin montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı.

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Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında sesler yükseldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında olan yolcuyu uyardı.

Yolcu bu uyarıya tepki gösterdi. Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu,  uyarısını  sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı. Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken,  diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

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