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İnce'den Katar ile anlaşmalara tepki: 'Yerli ve Milli' masalı Katar’a kadar sürdü

Memleket Hareketi kapsamında Türkiye'yi dolaşan CHP’li Muharrem İnce, Türkiye’den Katar’a satılan hisselere tepki gösterdi. İnce, “Yıllar önce ‘Katar’da ne var maden mi bulduk’, ‘Katar bize ne katar’ demiştik. Katar uçak filosuna bir uçan saray kattı ve Tank Paleti, bankaları, limanları, AVMleri, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nu aldı. Yerli ve Milli masalı Katar’a kadar sürdü” dedi.

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CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Beştepe'de imzaladığı ve aralarında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin de satılması olan anlaşmalara tepki gösterdi.

"Yerli ve Milli masalı Katar’a kadar sürdü"

İnce, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Katar’a yaptığı ziyaretlere verdiği soru önergesine ilişkin haber demeçini paylaşarak şunları söyledi: 

Yıllar önce 'Katar’da ne var maden mi bulduk', 'Katar bize ne katar' demiştik. Katar uçak filosuna bir uçan saray kattı ve Tank Paleti, bankaları, limanları, AVM'leri, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nu aldı. Yerli ve Milli masalı Katar’a kadar sürdü.

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