Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten "Dolar mı alayım altın mı?" sorusuna yanıt tam sırası

Son dönemde sert dalgalanmaların yaşandığı dolar ve altın için İslam Memiş'ten, önemli uyarılar geldi. Memiş, arkadaşının "Dolar alayım mı? Altın alayım mı" sorusuna verdiği cevapları kendi Youtube kanalında paylaştı.

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Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'ndaki değişim sonrası çakılan döviz ve altın, sonraki süreçteki dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırımcının aklı dolar ve altının geleceğinde... Uzman görüşleri dikkatle takip ediliyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi youtube kanalında altın ve dolar beklentilerini paylaşırken bir arkadaşının "Dolar alayım mı? Altın alayım mı" sorusuna verdiği cevapları paylaştı.

"Dolar kurunda 7.70'in altını beklemiyorum''

Twitter mesajlarında dolar kurunda aşağı yönlü bir hareket beklediğini videosunda da dile getiren İslam Memiş, 8 TL’nin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiremeyen dolar kurunda kısa vade için düşüş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

İslam Memiş dolar kurunda gün içerisinde 7.80 ve 7.88 destek ve direnç seviyelerini takip edeceğini söylerken 7.70 lira seviyelerinin altında bir dolar kuru beklemediğinin de altını çizdi.

"Ons altın öyle kritik bir noktadaki...''

Bu hafta 1800 dolar seviyesini iki kez test eden ons altın haftanın son işlem gününe 1810 dolar seviyelerinde başladı. İslam Memiş ons altın için “ Öyle kritik bir noktada ki tam sınırda ya 1765 dolar seviyesine kadar gerileyecek ya da 1880 dolar seviyelerine kadar tekrar toparlayacak” öngörüsünde bulunurken altın yatırımcısının 1795 dolar seviyesini dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi.

İslam Memiş altın fiyatlarında kısa vade için 1880 dolar seviyelerinin gelme ihtimalini çok daha fazla gördüğünü belirtirken 2021 yılının ocak, şubat, mart aylarında ons altında sert bir gerileme beklediğini açıkladı.

Dolar mı alayım altın mı ?

Gram altın beklentileriyle ilgili de konuşan Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmaması sebebiyle gram altın fiyatlarında da düşüşün geçici olduğunu söyledi.

Memiş ayrıca geçtiğimiz günlerde arkadaşının “Dolar alayım mı?" sorusuna “Bekle 7.65 lerden 7.70 lerden alırsın” yine aynı arkadaşının “Peki altın alayım mı?” sorusuna ise "Bekle 450 olduğu zaman alırsın” cevabını verdiğini belirtti.

"Tam sırası" çıkarımı

İslam Memiş'in geçtiğimiz günlerde arkadaşına "dolar ve altın alınır mı?" sorusuna verdiği cevaplar ile son fiyatlar kıstas alındığında, dolar ve altın alımları için "tam sırası" çıkarımı yapıldı.