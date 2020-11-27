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Rize'de profesör aylardır korundu ama eşinin iş yerine gelen kişi korona bulaştırdı

Demirören Haber Ajansı

RİZE'de Covid-19 pozitif hastaların tedavisi için çabalayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt, aylardır virüsten korunmayı başardı. Prof. Türüt, korona hastalarından değil de eşinin işyerine gelen bir kişiden virüsü kapınca 'sorumsuz insanlar sebebiyle...' diyerek sosyal medyadan isyan etti.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, koronavirüs vakalarının görüldüğü ilk günden itibaren hastaların tedavisi için çaba harcadı. Hastanede virüsün kendisine bulaşmamasını başaran Türüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ,eşinin iş yerine maskesiz gelen bir kişi nedeniyle hastalığa yakalandıklarını duyurdu. 

Evinde karantinaya alınan Türüt, sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:

"Dedik ki; bu işi ciddiye almazsan, maske takmaz hem kendini hem de karşındakini korumak adına kurallara riayet etmezsen Allah katında sorumlusun. Maalesef; aylarca evden ayrı kaldık, covid hastalarını muayene ve ameliyat ettik. Hastalarımdan değil ama eşimin iş yerindeki sorumsuz insanlar sebebiyle eşimin enfekte olması ve de bilahare bana virüsün bulaşmasıyla ben de covid ile müşerref oldum."

"Şimdi vücudum bu mikropla savaş halinde. Rabbim bana da benim gibi tüm hastalara da dayanma gücü versin, özellikle yoğun bakımlarda şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Acizane, dualarınıza talibim. Sağlıcakla kalınız.” 

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