Dünyaya ses getirecek yeni keşif Şanlıurfa'da 'Karahantepe' heyecanı yaşanıyor
ŞANLIURFA'da 'Karahantepe' heyecanı yaşanıyor. Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaş bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Karahantepe'nin dünyada ses getirecek yeni keşif olacağı yönündeki açıklaması, kent sakinlerini sevindirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı.
250 dikilitaş var: Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe'de bulunduğu tahmin edilen 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması sabırsızlıkla bekleniyor.
Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.
3 yıl önce başladı: Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.