Abulfez Eçibey 30 yıl önce söylemiş Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada adeta bugünleri tarif etmiş. Elçibey yaptığı konuşmada "İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Ermenistan ordusuna karşı Türk yapımı İHA ve SİHAları kullanan Azerbaycan ordusu çatışmalar sonucu ezici bir üstünlük elde etti.

Azerbaycan işgal altındaki çoğu toprağını özgürleştirirken, Azerbaycan'ın zaferinde Türk savunma sanayisi ürünleri büyük rol oynadı.

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada adeta bugünleri anlattı. Elçibey konuşmasında "İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak" ifadelerini kullanmıştı.