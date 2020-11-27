Avcılar'da poşete koyduğu bebeği çöpe attı yakalandı

AVCILAR'da göbek bağı kesilmemiş bebeği çöpe attı. O cani kadın çok geçmeden yakalandı. Öte yandan vicdansızlığın görüntüleri de ortaya çıktı.

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İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin ölü olduğunu belirledi.

Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu, göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşılırken, polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Yakalandı

Bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalanırken, bebeğin çöpe atıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde elinde poşet şeklinde bir torba olan kadının yürüdüğü görülüyor.