BIST 1.346
DOLAR 7,78
EURO 9,27
ALTIN 452,88
HABER /  GÜNCEL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Avcılar'da poşete koyduğu bebeği çöpe attı yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AVCILAR'da göbek bağı kesilmemiş bebeği çöpe attı. O cani kadın çok geçmeden yakalandı. Öte yandan vicdansızlığın görüntüleri de ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin ölü olduğunu belirledi.

Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu, göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşılırken, polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Yakalandı

Bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalanırken, bebeğin çöpe atıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde elinde poşet şeklinde bir torba olan kadının yürüdüğü görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Balıkesir'de genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor 'photoshop' diyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi projesi' tepkisi: Umurumda değil
HDP'li milletvekili Alican Önlü ve 2 partiliye terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma açıldı
Erdoğan, Bülent Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez 'parsel parsel' tartışmasında istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk gemisine hukuk dışı aramaya re’sen soruşturma başlattı
Malatya'da 4.7 şiddetinde deprem oldu! Merkez üssü Pütürge çevre iller de hissetti
Son dakika Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan sıkı parasal duruş mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
'Efsane Cuma' koronavirüsü unutturdu! İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu
Bursa'da köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi
Abulfez Eçibey 30 yıl önce söylemiş Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek
İzmir'de bazı ev sahiplerinden deprem sigortası ayıbı
Club Brugge'den Samatta için 10 milyon euro
Bu haftasonu yasaklar ne zaman başlıyor sokağa çıkma yasağı var mı?
Yorumlar