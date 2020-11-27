BIST 1.346
DOLAR 7,79
EURO 9,29
ALTIN 452,35
HABER /  YEREL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Kovid-19 tedbirleri! Edirne'de sınır ötesi müşterileri olan 'Sosyete Pazarı' kapatıldı

ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

EDİRNE'de pek çok ürünün uygun fiyata bulunabildiği komşu ülkelerden gelenlerin de alışveriş için tercih ettiği Ulus Pazarı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Abone ol

Cuma günleri kurulan züccaciyeden, tekstile, meyve sebzeden, tuhafiyeye çeşitli ürünlerin satıldığı, halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 2 hafta süreyle kapatıldı.

Bulgar vatandaşlarının sıklıkla geldiği pazarın kapatıldığı, Bulgaristan'daki yayın organlarından ve sosyal medya gruplarından duyuruldu. Buna rağmen kente bu durumdan bilgisi olmadan gelen az sayıdaki kişi pazarın kapısından geri döndü.

Bu arada Bulgaristan'da da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle son günlerde Bulgar turistlerin kente gelişlerinin azaldığı gözleniyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi projesi' tepkisi: Umurumda değil
HDP'li milletvekili Alican Önlü ve 2 partiliye terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma açıldı
Erdoğan, Bülent Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez 'parsel parsel' tartışmasında istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk gemisine hukuk dışı aramaya re’sen soruşturma başlattı
Malatya'da 4.7 şiddetinde deprem oldu! Merkez üssü Pütürge çevre iller de hissetti
Son dakika Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan sıkı parasal duruş mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan derbi taktiği: Önde baskı, hızlı hücum
Kanuni sondaj gemisinde kule montajı başladı
Samsun Sağlık Müdürü: Vaka sayısında artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz
AK Partili Hacı Özkan koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı
Almanya'da plastik poşet kullanımı 2022'den itibaren yasaklanacak
Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı
Yorumlar