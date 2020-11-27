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'Efsane Cuma' koronavirüsü unutturdu! İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de korona virüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.

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Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı. Artan korona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi. AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara korona virüsü unutturduğu görüldü.

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