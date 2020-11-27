Malatya'da 4.7 şiddetinde deprem oldu! Merkez üssü Pütürge çevre iller de hissetti

MALATYA'da bugün saat 11.27'de büyüklüğü 4.7 olan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi...

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya Pütürge'de saat 11.27'de meydana gelen depremin derinliği 6.94 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi. Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Vali Baruş: Şu ana kadar bir olumsuzluk yok

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Gürkan: Ahşap evlerde hasar var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son dakika açıklamasında, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var" dedi.

Malatya'daki deprem paniğe sebep olurken- bazı vatandaşlar korona aşısı denerken depreme yakalandı.

Ocak ayında 6.7 şiddetinde deprem olmuştu Malatya'da meydana gelen deprem Elazığ'da da hissedildi. Sivrice depreminin yaralarını yeni yeni sarmaya başlayan ilde Malatya'daki deprem sonrası yeniden korku ve panik yaşandı. Hatırlanacağı gibi 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Prof. Dr. Ersoy: Büyük depremin sinyalini veriyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya depremiyle ilgili "Sivrice depreminden sonra kırılan fayın ucu Pütürge'de bitmişti. Gerilimin batıya doğru aktarıldığını söylemiştik. Şimdi tekrar bu aktivite kendini gösteriyor. Bu fayların canlı olduğunu gösteriyor. Daha büyük deprem olur demek spekülatif olur" dedi.

"Bu 600 km'lik bir fay hattı. Periyodik depremler oluşmaya başladı." diyen Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam etti: "Hazar Gölü'nün doğusuna doğru da bir gerilim var. Bunlar daha büyük deprem oluşturma kapasitesine sahip olduğunda bu depremler sürpriz olmuyor. 6 büyüklüğündeki depremin enerjisini almak için 30 adet 5 büyüklüğünde deprem olması gerek. Büyük depremin enerjisini alsa bile bu çok küçüktür. Bu büyük deprem olabilir sinyali veriyor."

Naci Görür uyardı: Buralardaki yerleşimler dikkatli olmalı

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Görür, "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" dedi.