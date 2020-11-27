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Bakan Adil Karaismailoğlu: Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük

Demirören Haber Ajansı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Macaristan heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında, taşımacılarımızın Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nın video konferans yoluyla yapıldığı bildirildi. Yapılan müzakereler sonucunda, mevcut geçiş belgesi kotasının Türk tarafı için, 3 bin ikili geçiş belgesi, 36 bin transit geçiş belgesi, bin üçüncü ülke geçiş belgesi, Macar tarafı için; 3 bin ikili geçiş belgesi, 15 bin transit geçiş belgesi, 8 bin üçüncü ülke mevcut geçiş belgesi kotasının aynı kalması yönünde mutabık kalındığı belirtildi.

Toplam transit geçiş belgesi sayısının 110 bine yükseldi

Ayrıca, mevcut sisteme ilave olarak, Macaristan ile yıllardır çözülemeyen transit geçiş belgesi sorununa çözüm amacıyla 2021 yılında deneme amaçlı olarak Macaristan’da geçerli bin 566 UBAK belgesinin kullanılmaması; bunun karşılığında Türk taşımacılara 2021 yılında ilave olarak 74 bin transit belge verilmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca 3 bin olan ikili geçiş belgesinin toplam 5 bin olacağı bildirildi. Bu şekilde Macaristan’dan temin edilecek toplam transit geçiş belgesi sayısının 110 bine, toplam ikili geçiş belgesi sayısının ise 5 bine yükseleceği ifade edildi.

Alınan karar ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu "Macaristan heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında, taşımacılarımızın Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

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