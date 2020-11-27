İzmir'deki deprem sonrası fırsatçılar arttı kiralık ev bulunamıyor

İZMİR'deki sarsıcı depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini değiştirmek istiyor. Ancak kiralık ev bulunamıyor.

Abone ol

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Atatürk Mahallesi, Buca, Karabağlar, Bozyaka, Hatay bölgesi daha çok tercih ediliyor. Zemin kayalık olduğu için Evka 2 gibi yerler de daha çok tutuldu. Yüzde 30'a yakın kira artışı oldu" diye konuştu.

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından özelikle Bayraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar güvenli konut arayışına girdi.

Evlerinin depreme karşı riskli olması nedeniyle yer değiştirmek isteyenler, İzmir'de taşınacak boş kiralık konut bulamamaktan yakınıyor. Depremle birlikte Bayraklı ve Bornova'da hasarlı bina sayısının arttığını dile getiren İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, hasarsız da olsa yüksek katlı apartmanlarda yaşayanların evlerini değiştirmek istediğini söyledi.

"Yüzde 30'a yakın kira artışı oldu"

İzmir'de ciddi anlamda ev karmaşası yaşandığını anlatan Güleroğlu, "Herkesin aynı anda ev aramaya başladığı andan itibaren bulunan evlerin fiyatları yükseldi. Kirası 2 bin lira olan evler 3 bin lira, 3 bin lira olanlar ise 4 bin liraya yükseldi. İnsanlar yine Bornova ve Bayraklı'da oturmak istiyor ama daha düşük katlarda oturmak istiyorlar. Hem işleri hem ailelerinin orada olmasından kaynaklı diğer ilçeler çok tutulmuyor" dedi.

"6 bin konutta hasar var"

Mal sahiplerinin kiraları artırmasının yanı sıra depremzedelerin de fiyatlarda yükselişe neden olduğunu aktaran Güleroğlu, şöyle devam etti:

Bir depremzede 3 bin liraya bulduğu evin başka bir depremzede tarafından 3 bin 500 liraya tutulduğunu söyledi. Bu artışlar kendiliğinden oluştu. Arzın talebi karşılayamaması, arayışların Bayraklı ve Bornova'da olmasına bağlı olarak ciddi sıkıntılar oluştu. 6 bin konutta hasar var. Yıkılan, yıkılmak üzere olan ve ağır hasarlı yaklaşık 4 bin 500 hane bulunuyor. Daha orta ve az hasarlı konutlar da var. Bu korkuyu yaşayanlar evlerini değiştirmek istiyor. Atatürk Mahallesi, Buca, Karabağlar, Bozyaka, Hatay bölgesi daha çok tercih ediliyor. Zemin kayalık olduğu için Evka 2 gibi yerler de daha çok tutuldu. Yüzde 30'a yakın kira artışı oldu. Müstakil evlerin bulunduğu Evka konutlarında yüzde 35'lik artışlar görüyoruz. Özellikle müstakil tek ve iki katlı yerlerde bu daha fazla görülüyor.

"Fırsatçılar arttı"

Evi depremde orta hasar aldığı için uzun süre ev arayan vatandaşlardan Yusuf Karakaş, 1 ay içerisindeki büyük fiyat farkına dikkat çekerek uzak bir bölgeye taşınmak zorunda kaldığını ifade etti. En az 10 gün boş kiralık daire aradığını anlatan Karakaş, "Ben Çiğli Ataşehir'de oturuyordum. Evimiz orta hasar aldı, panik yaşadık. Kiralık ev bakmaya başladık. Karşıyaka, Bostanlı, Nergiz'de kiraların fahiş fiyatlara yükseldiğini gördük. Bin 500 lira olan kiralık daireler, 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar çıkmış. Bu nedenle kendi bütçemize göre daha uzak bir semti seçmek zorunda kaldık. Çiğli'den Menemen Seyrek tarafına taşındık. Yaklaşık 15-20 kilometre daha uzağa geçmek zorunda kaldık. Bu da ekstra zorluk oldu bizim için. En ucuz olan yeri seçtik ister istemez" dedi.

"İşine gelirse' dediler"

Bazı ev sahiplerinin de durumu fırsat bilerek deprem sigorta bedelini de kiracıya ödettirmeye çalıştığını öne süren Bayram Ünlü ise şunları söyledi:

"Oturduğum ev orta hasarlıydı. Ev aradım. Memur kefil isteyen oldu. Elektrik, su aboneliğini alabilmem için ‘deprem sigortasını da sen yaptıracaksın' diyen ev sahipleriyle karşılaştım. Kabul etmeyince, 'işine gelirse’ dediler. Toplam 8 ev gezdim. Eskiden daha çok boş ev vardı. Taşımacılık firmaları da telefonda anlaştığım fiyattan daha fazlasını istedi."