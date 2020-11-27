TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı: 101 tedarikçiden 75’i yerli

TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, "Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyesi kuruluşlardan, yüzde 25’i ise tüm dünyadan kuruluşlardan oluşuyor" açıklaması yaptı.

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İstanbul Sanayi Odası’nın kasım ayı meclis toplantısında konuşan Gürcan Karakaş, "Elektrikli aracın belki de en önemli parçası batarya için bu konuda kendini kanıtlayan Farasis ile anlaşma imzaladık. Yerli tedarikten sağlayamadığımızda, en iyisi neredeyse oradan almamız gerekiyor. Şimdiye dek 200 start-up inceledik ve 9’u ile çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Yılda 175 bin araç

"Gemlik’te toplam 1,2 milyon metrekare arazide 175 bin metrekarelik bir tesisimiz olacak ve 4.300 kişiye istihdam yaratacak." bilgisini veren Karakaş, "Yıllık 175 bin araç kapasitesine sahip tesisimizde, 2032’ye kadar 1 milyon toplam üretim olacak" diye konuştu.

"TOGG, yerli otomobil üretmekten daha fazlasıdır"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise TOGG’un stratejik önemde olduğunu belirterek, "TOGG, yerli otomobil üretmekten daha fazlasıdır. Türkiye’nin teknolojik birikimine katkı yapacaktır" diye konuştu.